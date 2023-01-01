Брошенная колония. Маховик неизбежного. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

Егеря слишком крепки для обычного допроса. Только благодаря этому пленный Игнат умудряется скрыть от инквизиторов хотя бы часть правды. Несмотря на побои и старания телепата, егерю удалось сохранить тайну о гибели Анны и ее последствиях, о Тамаре, о некоторых своих заказах и их «нюансах». Когда Игнат все же оказывается на свободе, его волнует только месть людям, превратившим его жизнь в невыносимое испытание. Вместе с тем тьма вокруг сгущается. Нелюди сметают все на своем пути и вот-вот вытеснят людей из отвоеванных территорий. Силы неравны, и с каждым днем все труднее поверить, что человечество сможет дать отпор этим беспощадным существам.



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