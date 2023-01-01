WinkАудиокнигиБрошенная колония. Кирилл Шарапов
Брошенная колония. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Фэнтези662 мин16+
Сюжет
Брошенная колония – это мир техномагии, мир, в котором есть место волшебству, оно двигает транспорт, обогревает дома, на его основе создается оружие. В мире Интерры есть место могучим волшебницам и пришедшим из другой реальности нелюдям, на которых охотятся егеря. Игнат – егерь. Выполняя совершенно обычный заказ на нелюдь, он находит незнакомую руну, и эта находка забрасывает его в бешеный круговорот интриг и загадочных событий.
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