Бронзовая птица. Анатолий Рыбаков (книга, 1956) слушать онлайн

Сюжет

Анатолий Наумович Рыбаков, автор романа «Дети Арбата», ставшего в 1987 году настоящим событием в литературной жизни России, начал свой писательский путь с приключенческих повестей для детей и юношества. Известность Рыбакову принесли книги «Кортик» и «Бронзовая птица» (а также их экранизации), которые воспитали не одно поколение читателей, увлечeнных живостью повествования, захватывающим сюжетом, полным загадочными событиями и опасностями, романтическим настроем и добрым юмором. Действие «Бронзовой птицы» – второй повести о приключениях Миши Полякова – происходит в пионерском лагере, где Мишка со своими друзьями Генкой и Славкой проводят лето. Лагерь находится на территории старой усадьбы. Ребятам предстоит разгадать тайну бронзовой птицы, украшающей фасад графского поместья, найти клад с сокровищами, а заодно раскрыть загадочное убийство…



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