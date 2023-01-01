Бронзовая птица. Анатолий Рыбаков (книга, 1956) слушать онлайн

Сюжет

После шумного успеха «Кортика» издатели обратились к Анатолию Рыбакову с просьбой написать продолжение приключений главных героев. Как вспоминал позже писатель, в свое время он привез из Германии мраморный чернильный прибор, отделанный бронзой и увенчанный большой бронзовой птицей. В один из переездов птица отломалась и оказалось, что внутри она полая. Анатолий Наумович подумал, что подобная птица могла бы быть хорошим тайником. Так в результате на свет появилась повесть «Бронзовая птица», рассказывающая об очередных приключениях Миши, Генки и Славы. На сей раз друзья отправляются в пионерский лагерь, расположенный у бывшего поместья графа Карагаева. Случайно они узнают о кладе, который старый граф спрятал где-то неподалеку от имения. Карта с указанием места сокровищ была надежно спрятана, конечно же, в бронзовой птице. © А. Рыбаков (наследники) ©



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