Бронеходчики. Гремя огнем…. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великая война с миллионными жертвами позади. Окончательный передел территорий и сфер влияния завершен. Могучие генераторы Теслы стоят на страже мира. В старушке-Европе наконец установилась спокойная и размеренная жизнь. Но так ли это на самом деле? Все ли довольны принятыми решениями? Или, мо�жет, кто-то все же считает себя обиженным и жаждет реванша? А где-то в недрах мира закипает адский котел противоречий… И вновь расплатой за ошибки политиков и в угоду их амбициям льется солдатская кровь. Вновь на полях сражений слышатся яростные крики, стенания раненых, винтовочная трескотня, грохот пулеметов, гром пушек, лязг гусениц и грозная поступь бронеходов.



Бронеходчики слушать на видеосервисе Wink.