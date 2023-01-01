Бродяги севера. Джеймс Оливер Кервуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Подружиться с медведем совсем непросто, даже если он всего-навсего медвежонок. Но для щенка Микки не было другого пути. И вот два малыша-звереныша в дикой американской тайге стали верными друзьями. Теперь ни злобная волчица, ни ночные убийцы совы, ни свирепая воронья стая – никто не мог одолеть их. А когда пришли холода и медвежонок Неева забрался в берлогу, Микки отправился на поиски новых приключений. Друзья еще встретятся, но сколько неожиданностей подстерегает Микки в таежных дебрях! Создатель книги Джеймс Оливер Кервуд (1878-1927) родился и прожил большую часть своей жизни в штате Мичиган, у канадской границы. В молодости работал журналистом, редактором, а потом начал писать. Страстный охотник, натуралист и путешественник, Кервуд подолгу бродил в глухих и малоисследованных местах Северной Канады, хорошо знал и любил этот суровый край. Природе Канады и жизни четвероногих обитателей канадского Севера посвящены его лучшие произведения.



Бродяги севера слушать на видеосервисе Wink.