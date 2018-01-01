Брисбен. Евгений Водолазкин (книга, 2020) слушать онлайн

Брисбен – это история человека, шестым чувством которого стала музыка. Брисбен – это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Евгений Водолазкин – лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». В романе «Брисбен» он продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых – как в античной трагедии – вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский – музыкант-виртуоз – на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает… прошлое – он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер? «– В твоих интервью часто упоминается город Брисбен, ну, и вообще – Австралия. Почему? – Потому что, когда у нас зима, у них – лето. – А когда у нас – лето? – Тогда у них тоже лето. По нашим меркам – лето. В нашей семье это место считалось раем. – Для рая там слишком специфическое население. Потомки каторжников. – И – что? – Для рая требуется хорошая биография. – Ты там был? – Где, в Австралии? – Нет, в раю. Откуда ты знаешь, какая там требуется биография?»© Водолазкин Е.Г., 2018 © ООО «Издательство АСТ», 2018 ©



Брисбен слушать на видеосервисе Wink.