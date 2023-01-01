Бриг «Ужас» и другие рассказы. Александр Беляев,Антоний Оссендовский,Михаил Первухин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге собраны три фантастические истории, написанные талантливыми авторами начала ХХ века, которые и сегодня нисколько не устарели и слушаются на одном дыхании. Антоний Оссендовский «Бриг „Ужас“. Таинственные вспышки на Луне, истребление кораблей в полярных морях и экологическая катастрофа, погубившая рыбу в океане. Кто стоит за всем этим? Одержимый ученый, решивший бороться со всеми народами мира. А причиной его ненависти стала отвергнутая любовь… Михаил Первухин «Зеленая смерть». Старый мореплаватель отправился к Соломоновым островам, искать затонувший корабль с сокровищами. Но в этих жутких водах ему предстоит столкнуться не только с туземцами-людоедами, но и с чудовищами, которых туземцы панически боятся. Александр Беляев «Последний человек из Атлантиды». Удивительная повесть в двух частях. В первой мы знакомимся со скучающим миллионером, который погружается в океан на подводной лодке в поисках таинственного государства атлантов. Вторая часть книги рассказывает о причинах крушения могущественной империи, погибшей десятки тысяч лет назад.



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