WinkАудиокнигиБретёр. Иван Тургенев
Бретёр. Иван Тургенев (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Русская литература81 мин12+
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Сюжет
Тургеневский «Бретёр» воплощал типическое явление русской провинциальной жизни 1840-х годов – явление, возникшее отчасти под влиянием Печорина, но отличавшееся от него душевной пустотой, умственным убожеством и пошлостью. При известной художественной незрелости «Бретёра» остается бесспорн�ым, что Тургенев создал в этой повести жизненно правдивый, типический характер и дал ему правильную социально-этическую оценку.
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