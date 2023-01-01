Бретер. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В селе Кириллове К…ской губернии в кирасирском полку служат два товарища. Штаб-ротмистр Авдей Иванович Лучков- заядлый бретер, необразованный задира и грубиян и молодой корнет Федор Федорович Кистер – умный утонченный, образованный и начитанный дворянин. Казалось бы, между этими людьми лежит целая пропасть и они никогда не смогут найти точки соприкосновения, но как ни странно, они сближаются и даже начинают дружить. Но, не зря говорил Цицерон: «Дружба может соединять лишь достойных людей», в справедливости этого утверждения приятелям предстоит убедиться довольно быстро.



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