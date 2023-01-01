Браво, кот Сократ! Театральные приключения. Михаил Самарский
Wink
Аудиокниги
Браво, кот Сократ! Театральные приключения. Михаил Самарский

Браво, кот Сократ! Театральные приключения. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

7.92020, Аудиокнига
Русская литература, Приключения430 мин12+

Сюжет

Кот Сократ не любит тратить время зря: он целыми днями репетирует в театре! Вместе с друзьями, псом Хичкоком и котом Тарантино, он станет настоящей звездой праздничного спектакля. Хотите узнать, как режиссeр работает с актeрами? Чем занимается художник по свету и гримeр? А как устроен театр изнутри? Да и вообще – хорош ли Сократ на сцене? Тогда слушайте эту аудиокнигу и погружайтесь в мир настоящего искусства!

Браво, кот Сократ! Театральные приключения слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг