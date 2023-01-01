WinkАудиокнигиБраво, кот Сократ! Театральные приключения. Михаил Самарский
Браво, кот Сократ! Театральные приключения. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн
7.92020, Аудиокнига
Русская литература, Приключения430 мин12+
Сюжет
Кот Сократ не любит тратить время зря: он целыми днями репетирует в театре! Вместе с друзьями, псом Хичкоком и котом Тарантино, он станет настоящей звездой праздничного спектакля. Хотите узнать, как режиссeр работает с актeрами? Чем занимается художник по свету и гримeр? А как устроен театр изнутри? Да и вообще – хорош ли Сократ на сцене? Тогда слушайте эту аудиокнигу и погружайтесь в мир настоящего искусства!
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