Братья Карамазовы (сокращенный пересказ). Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

[i]"Братья Карамазовы" – это последний роман Федора Михайловича Достоевского, вершина творчества и яркое воплощение всех замыслов великого классика русской литературы. Роман начат в 1878 году и закончен в 1880 году, за три месяца до кончины писателя. "Достоевский есть, прежде всего, психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но только душу человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения, как завершающее произведение, «Братья Карамазовы» имеют неисчерпаемый интерес."[/i] Розанов Василий Васильевич философ, публицист и критик.



Братья Карамазовы (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.