Братья Карамазовы. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Последний роман Достоевского, вершина его творчества, в каком-то смысле главный труд всей его жизни и одно из величайших произведений в истории мировой литературы. Загадка, связанная со смертью и кражей, полная накала и страстей любовная история, разворачивающаяся на глазах читателя семейная драма, сложные психологические перипетии, множество вплетенных в основную канву других остросюжетных линий – все это вместилось в роман «Братья Карамазовы», главной проблематикой которого является вопрос о Боге и бессмертии души. А в центре повествования, как всегда у Достоевского,– человек, терзаемый сомнениями, раздираемый страстями, жаждущий любви, власти, денег, мечущийся от добра ко злу и от зла к добру, ищущий свой путь, свою веру, своего Бога. Роман лег в основу десятков экранизаций – отечественных и зарубежных – и все время становится предметом режиссерских экспериментов. Но, наверное, правы те, кто считает, что ни одна, даже самая талантливая, постановка не в силах передать всей глубины этой прозы.





Братья Карамазовы слушать на видеосервисе Wink.