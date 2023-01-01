WinkАудиокнигиБратья Карамазовы. Федор Достоевский
Братья Карамазовы. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1475 мин12+
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Сюжет
В нем есть все: кровавое убийство с ограблением, множество убедительных мотивов, сумасшествие одного из подозреваемых, семейные тайны, любовные страсти, судебная ошибка, невинно осужденный и ушедший от наказания истинный преступник. И, несмотря на весь этот криминальный «коктейль», перед нам�и высокая литература – умное и страстное психологическое исследование человеческой натуры.
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