Братья. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Творчество английского романиста Генри Райдера Хаггарда широко известно у нас по переводам романов «Копи царя Соломона» и «Дочь Монтесумы», однако два этих произведения – лишь малая часть богатого творческого наследия автора. В приключенческом романе «Братья» читателя ждет встреча со средневековыми рыцарями и их прекрасными дамами. Завораживающая интрига, ратные подвиги, любовь – все это составляет основу романа, впечатлений от которого хватит на всю жизнь.



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