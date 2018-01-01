Братство: Возрождение. Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу известного российского писателя фантаста Алексея Рудакова «Братство: Возрождение» – вторую в серии «Знак Василиска». Сохранив свой корабль в устроенной Императором бойне, Сэм Люциус, вольный пилот из иного мира, предпринимает все силы, чтобы выжить в стремительно меняющемся миропорядке Империи. Трофей, найденный им в личном сейфе прежнего капитана эсминца, открывает перед Сэмом неожиданные перспективы, а полученный с обречeнной планеты сигнал бедствия и вовсе круто разворачивает курс его корабля. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Братство: Возрождение слушать на видеосервисе Wink.