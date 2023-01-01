Братство Порога. Роман Злотников,Антон Корнилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какой подарок может преподнести своей дочери на совершеннолетие повелитель самого могущественного королевства? То, что не в силах позволить себе ни один другой монарх. Троих рыцарей Порога – воинов, равных которым не найти во всем мире. Воинов, давших святую клятву оберегать жизнь принцессы до последнего вздоха. Видно, сам Светоносный даровал эту мысль королю, ибо уже нависло над его землями проклятие смуты и древний враг покинул свои потаенные чертоги… Но вовсе не боги управляют судьбами мира. Зачастую тысячи людских жизней зависят от решения одного человека. Именно так и произошло в славном королевстве Гаэлон в тот год, когда на небо взошла невиданная Алая звезда. И под ее кровавым светом три меча обратились против целых армий, жестокой власти великих магов и грозной воли Высокого Народа.



Братство Порога слушать на видеосервисе Wink.