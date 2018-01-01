Братство. Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Братство» – первую в серии «Знак Василиска» известного российского писателя фантаста Алексея Рудакова. Избежав смерти на костре инквизиции, вольный пилот Поп оказывается на борту Имперского эсминца, ведущего бой с превосходящими силами противника. Начав осваиваться в новом мире, он вербуется поваром на борт транспортного корабля, не подозревая, что именно этот корабль, точнее его груз, стал объектом внимания Братства – пиратского союза этой галактики. Еe правитель, Император номер Двадцать Семь, задумал перекроить карту вселенной, исходя из своего видения нового мирового порядка, и не оставляя своим противникам иного выбора, кроме как вступить в борьбу с силами Имперского Флота. Иные миры, космические сражения, игры политиков и множество разных приключений – через всe это придeтся пройти герою в книге «Братство», первой в новой серии «Знак Василиска». ©



Братство слушать на видеосервисе Wink.