Брачный сезон. Сирота. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Брачный сезон. Сирота». После смерти родителей меня воспитывал дедушка. Воспитывал весьма вольно, не как девочку из благородного, пусть и обедневшего рода, что меня ни капли не смущало, а только радовало. Увы, когда и дедушка покинул меня, мне пришлось вернуться на родину родителей под опеку дальних и далеко не самых приятных родственников. Но все не так уж плохо, как может показаться. Я лелею надежду поступить в престижную магическую академию и, наконец, стать самостоятельной и полностью независимой. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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