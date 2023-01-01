Брачное агентство «Все могу». Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Дианы Рымарь – «Брачное агентство „Всe могу“». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Что делать, если замуж очень хочется, а достойных претендентов нет? Конечно, обращаться в брачное агентство! Репутация у свахи – о-го-го, опять же, подруги рекомендуют. И название уж очень многообещающее: «Всe могу». Там мне уж точно найдут самого богатого, очаровательного, привлекательного, спортивного, умного, доброго, щедрого, образованного и ответственного… Кстати, а такие существуют на планете Земля? Навеяно воспоминаниями о работе в брачном агентстве. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Брачное агентство «Все могу» слушать на видеосервисе Wink.