Брачная афера Ривотта Мадсона. Анна Пожарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Анны Пожарской – «Брачная афера Ривотта Мадсона». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. От отчаяния я заставила авантюриста Мадсона взять меня в жeны. Брак помог сохранить наследство и ускользнуть от человека, семь лет терзавшего мое тело и душу. Но мой мучитель могущественен, а муж не стал защитой и опорой. Придется спасать себя самой. Хм… благоверный путается под ногами, осталось только понять зачем. В тексте есть: отчаянная героиня с уникальным даром, ушлый герой, драконы в качестве домашних животных, противостояние характеров, приключения и много любви. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Брачная афера Ривотта Мадсона слушать на видеосервисе Wink.