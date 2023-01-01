Божественные соперники. Ребекка Росс (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Бестселлер New York Times! Первая часть дилогии о божественной войне, надеждах, жестоких разочарованиях и феноменальной силе любви. Трогательная романтическая история с тропом «от соперников к возлюбленным» с атмосферой начала ХХ века. Понравится фанатам миров Холли Блэк, Сары Маас, Дженнифер Арментроут и Виктории Шваб. После многовекового сна боги снова объявляют войну. Единственное желание восемнадцатилетней Айрис Уинноу – чтобы вся семья опять была вместе. Брат, отправившийся воевать во имя богов, пропал без вести на фронте, а мать топит печаль в вине. Айрис ничего не остается, кроме как кинуть все силы в работу и добиваться повышения в «Вестнике Оута». Но когда письма Айрис к брату попадают не в те руки – к холодному красавцу Роману Китту, ее сопернику в редакции газеты,– возникает нежданная магическая связь. Журналистов, вооруженных пишущими машинками, бросает в эпицентр мистической войны. Выдержат ли их отношения битву за судьбу человечества и – самое главное – за любовь?



Божественные соперники слушать на видеосервисе Wink.