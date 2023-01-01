Божественная матрица, объединяющая Время, Пространство, Чудеса и Веру. Грегг Брейден (книга, 2020) слушать онлайн

В 1944 году отец квантовой теории Макс Планк шокировал научный мир заявлением о том, что существует некая «матрица», в которой берут свое начало новые звезды, ДНК и даже сама жизнь. Недавние исследования с очевидностью подтверждают, что матрица Макса Планка – Божественная матрица – действительно существует. Чтобы подключиться к ее силе, мы должны понимать, как она устроена, и научиться говорить на понятном ей языке. В своей революционной книге Грегг Брейден рассказывает, как воплощать в реальность чудеса из наших фантазий. Простым языком, на примере современных научных открытий и мистических откровений прошлого автор показывает, что мы ограничены только своими убеждениями, которые давно пора обновить!



Божественная матрица, объединяющая Время, Пространство, Чудеса и Веру слушать на видеосервисе Wink.