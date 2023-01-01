Божественная комедия. Данте Алигьери (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Величайший памятник итальянской литературы в переводе известной русской поэтессы Ольги Чюминой. «Божественная комедия» – средневековая энциклопедия научных, политических, философских, моральных и богословских знаний. Это аллегорическое описание человеческой души с ее пороками, страстями, радостями и добродетелями. Вот уже семь веков бессмертное произведение великого Данте вдохновляет поэтов, художников, композиторов на создание многочисленных произведений искусства. Сам Данте назвал свое произведение просто «Комедией». Эпитет «Божественная» был придан ей первым комментатором – Джованни Боккаччо, который хотел тем самым подчеркнуть и содержание произведения, и его совершенную форму. Композиция «Божественной комедии» последовательна и симметрична. Поэма состоит из трех частей (Ад, Чистилище, Рай) каждая часть состоит из 33 песен и заканчивается словом Stelle, то есть звeзды. Всего, таким образом, получается 99 песен, которые вместе с вводной песней составляют число 100.



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