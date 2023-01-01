Бойцы с окраины галактики. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поражение канскебронов, первое в истории их масштабной космической экспансии, дало Земле надежду на то, что этому страшному врагу можно противостоять. Но берсерки – люди, наделенные даром видеть рисунок событий и делать правильный выбор, – понимают, что война с канскебронами не окончена и следующее столкновение с армией киборгов и контролеров внеземной цивилизации приведет к уничтожению непокорной планеты. Земле нужен космический флот, а для начала – специалисты, способные его создать. Так на одной из провинций галактической империи, пусть и уступающей в силе Единению, но намного опередившей Землю в научно-техническом развитии, появляются трое «окраинных варваров»: Олег по кличке Берс, Энтони и Млокен-Стив. Все трое зачислены курсантами в Танакийскую его императорского величества высшую школу пилотов…



Бойцы с окраины галактики слушать на видеосервисе Wink.