Бойня номер пять. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Послушайте: Билли Пилигрим отключился от времени. Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1964 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью. Так говорил Билли. Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен, над тем, куда сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть". Абсурдистская классика «Бойня номер пять» Курта Воннегута – выдающееся произведение антивоенной литературы – отталкивается от трагической бомбардировки Дрездена во времена Второй мировой войны. В центре повествования – одиссея Билли Пилигрима чрез время собственной жизни, отражающая мифологическое путешествие наших сломанных жизней в попытках отыскать смысл в том, что мы боимся узнать. Оригинальный текст произведения: © 1969, by Kurt Vonnegut Перевод: Рита Райт-Ковалева Рассказчик: Дмитрий Оргин Звукорежиссер: Григорий Рохмистров Корректор: Любовь Германовна Каретникова "



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