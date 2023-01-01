Бойня номер пять, или крестовый поход детей / Бойня номер пять, или крестовый поход детей.. Курт Воннегут (книга, 2024) слушать онлайн

Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей автобиографический роман знаменитого американского писателя Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». После событий в Перл-Харборе будущий писатель добровольно вступил в ряды вооруженных сил США и участвовал во Второй мировой войне. Попав в плен, он оказался в Дрездене, и именно там ему пришлось приобрести свой самый страшный военный опыт. Он стал свидетелем союзнической бомбардировки Дрездена, и оказался одним из семи выживших американских военнопленных. На ночь их запирали в подвале скотобойни номер пять, где хранились мясные туши. Чудом избежавшие гибели от своих же самолетов солдаты познали весь ужас войны, разбирая завалы и вытаскивая десятки тысяч погибших.



Бойня номер пять, или крестовый поход детей / Бойня номер пять, или крестовый поход детей слушать на видеосервисе Wink.