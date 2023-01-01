Бойня №5. Курт Воннегут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Доброволец в рядах американской армии во время Второй мировой войны, попавший в плен к немцам, свидетель почти полного уничтожения Дрездена, Воннегут перенес этот опыт на страницы своего самого знаменитого романа – «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором стираются грани меж�ду настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией, безумием и трезвостью.



Бойня №5 слушать на видеосервисе Wink.