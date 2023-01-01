Ботаники не сдаются. Янина Логвин (книга, 2020) слушать онлайн

Пусть очкарик и заучка. Зубрилка, мелочь и скучный книжный червяк. Я скажу вам одно: ботаники не сдаются! Итак, лучше сразу озвучить тезис: все любят Ивана Воробышка. Друзья, преподаватели, сокурсники. Это то, чего изменить нельзя. Кого любит Иван Воробышек? Всех. И определенно – никого. Пункт №1: он нравится всем девчонкам без исключения, даже мне. Конечно, с условно-эстетической точки зрения и где-то глубоко в душе… А впрочем, я не привыкла обращать внимание на подобные мелочи! Пункт №2: он не замечает таких, как я. Он не видит таких, как я. Для людей, подобных Воробышку, – нас просто не существует. Потому что такие, как я, находятся вне зоны его внимания. Пункт №3: наплюй и действуй! И этот пункт на самом деле самый важный, потому что с сегодняшнего дня я решительно намерена все изменить!



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