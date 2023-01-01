Ботаник. Евгений Щепетнов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главный герой – бывший ликвидатор КГБ, вышедший на пенсию, умирая, попадает в тело пятнадцатилетнего парня, младшего ( и нелюбимого) сына главы иномирного клана воинов-магов. Парнишка ботаник, которому милее книги, и который не желает слышать звон клинков и хрип умирающих. Увы, его сознание уми�рает после падения с лестницы в старой библиотеке, оставив тело и знания семидесятилетнему земному убийце.



Ботаник слушать на видеосервисе Wink.