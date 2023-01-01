Босоногая Венера. Ава Гарднер. Елена Мищенко,Александр Штейнберг (книга, 2020) слушать онлайн

Красива как античная богиня, раскована как сама свобода, талантлива, непредсказуема, любвеобильна, невероятно эмоциональна, кумир мужчин и предмет зависти женщин. Она снималась в самых ярких и экзотических фильмах: «Могамбо», «Маха раздетая», «Босоногая графиня», «Ночь игуаны», «Пандора и Летучий голландец», «Прикосновение Венеры», в экранизациях произведений Хемингуэя: «Убийцы», «Снега Килиманджаро», «И восходит солнце». Она была награждена несколькими Оскарами. Личная жизнь ее также была бурной : в нее были влюблены Микки Руни, Фрэнк Синатра, Говард Хьюз, Энтони Франчоза, знаменитые тореадоры Испании – Марио Кабре, Луис Домингин. Да она и сама принимала участие в корриде. Она жила и работала в Голливуде, в Италии, в Испании, в Англии, в Африке. Ее бурная жизнь легла в основу фильма Феллини «Сладкая жизнь». О прекрасной актрисе и удивительной женщине – АВЕ ГАРДНЕР расскажет эта книга.



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