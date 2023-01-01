Босиком по траве. Эми Хармон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нежная и бесконечно трогательная история, пропитанная покоем и тишиной крошечного городка, расскажет о первой любви, которая взрослеет вместе с любящими, о кровных узах и духовном родстве, об искусстве, которое пробуждает в душе лучшее. Джози, эмоциональная, тонко чувствующая девочка, растет в большой и дружной семье. Ей рано приходится узнать горечь потери и одиночества – умирает мама. Знакомство с мудрой Соней Гримальди и уроки музыки меняют жизнь Джози навсегда. От соприкосновения с музыкой раны в ее душе начинают исцеляться. Джози с головой уходит в мир музыки и книг, она учится видеть красоту в каждом мгновении и впитывает ее всем существом. Однажды в школьном автобусе ей выпадает сесть рядом с Сэмюэлем – угрюмым, гордым, закрытым. Они становятся друзьями, и из этой дружбы суждено родиться чувству, которое растет и раскрывается вместе с героями и становится неподвластно ни социальным различиям, ни времени, ни расстоянию. Про автора: Эми Хармон – американская писательница, автор 12 романов-бестселлеров, которые переведены на 13 языков. Ее книги широко известны во всем мире, сейчас продано уже более 400 000 экземпляров. О чем бы ни писала Эми – о сказочных королевствах или о нашем времени, – она всегда затрагивает тему любви, которая ударяет как молния и переворачивает жизнь с ног на голову.



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