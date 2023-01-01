Борис Савинков. Конь бледный в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Борис Савинков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Быков читает для вас роман «Конь бледный» Бориса Савинкова, блестящего писателя, одного из лидеров партии эсеров, придерживающегося ультралевых, радикальных убеждений. «Конь бледный» повествует о деятельности группы террористов, которые готовят покушения на видных государственных деятелей, и кроме этого содержит множество философских рассуждений о религии, этике, психологии. Рассказ ведется от первого лица в форме дневника главного героя и представляет попытку литературного осмысления судьбы человека, выбравшего целью своей жизни террористическую деятельность.



Борис Савинков слушать на видеосервисе Wink.