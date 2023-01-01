WinkАудиокнигиБорис Савинков. Конь бледный в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Борис Савинков
Борис Савинков. Конь бледный в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Борис Савинков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература203 мин16+
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Сюжет
Дмитрий Быков читает для вас роман «Конь бледный» Бориса Савинкова, блестящего писателя, одного из лидеров партии эсеров, придерживающегося ультралевых, радикальных убеждений. «Конь бледный» повествует о деятельности группы террористов, которые готовят покушения на видных государственных деятелей, и кроме этого содержит множество философских рассуждений о религии, этике, психологии. Рассказ ведется от первого лица в форме дневника главного героя и представляет попытку литературного осмысления судьбы человека, выбравшего целью своей жизни террористическую деятельность.
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