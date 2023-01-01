Борьба за огонь. Жозеф Рони-старший (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Борьба за огонь», записанная на студии АРДИС, – роман французского писателя Жозефа Рони-Старшего, автора приключенческой прозы и одного из родоначальников жанра научной фантастики. В доисторическом племени уламров случилась беда: погас драгоценный огонь, который хранили и поддерживали из поколения в поколение, который давал еду и тепло, спасал от непогоды, врагов и хищников. Тому, кто добудет и вернeт его, вождь Фаум готов отдать в жeны дочь своей сестры – стройную, пышноволосую Гаммлу. Молодому воину Нао и его друзьям предстоит далeкий путь, в котором их ждут тяжeлые испытания и смертельные опасности, встречи с дикими зверями и враждебными племенами… Роман Жозефа Рони – не только увлекательное, захватывающее повествование о быте и обычаях наших далeких предков, о борьбе за выживание в жестоком первобытном мире – это книга о дружбе и взаимовыручке, об отважных и мужественных древних людях, которые впервые начали осознавать, что значит быть человеком…



Борьба за огонь слушать на видеосервисе Wink.