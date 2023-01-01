Большой. Злой. Небритый. Марина Кистяева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Мы – близнецы. С детства вместе. Не разлей вода. Нас часто путают, и, порой, нам это нравится. Некая игра – детская забава. Сестра даже пару раз просила побыть ею… Как, впрочем, и я. Но сегодня о «„замене“» меня попросила не Рита, а ОН. Большой. Злой. Небритый. Ворвавшийся в квартиру сестры с огром�ными претензиями. Да и не попросил, скорее уж, потребовал…



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