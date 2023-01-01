WinkАудиокнигиБольшой круг: Такая жизнь. Сергей Вишневский
Большой круг: Такая жизнь. Сергей Вишневский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези645 мин18+
Сюжет
Босс – козeл – это не так важно. Важнее, что вы еще даже не полноправный работник, а вокруг вас уже начинаются пляски с бубном. Тут и клан с остроухими ребятами, тут и торгаши со своими планами, даже орден «Белой розы» и тот настойчиво намекает на свои интересы. И у всех они и близко не совпадают вашими. Можно уволиться, можно постараться перевестись, а можно и… Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.
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