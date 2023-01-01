Большие продажи на вебинарах и выступлениях. Алгоритм успеха для блогеров, предпринимателей, экспертов. Алексей Милованов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга №1 для привлечения клиентов! Алгоритм успеха для блогеров, предпринимателей, экспертов. Эта аудиокнига – максимально понятный самоучитель по современным техникам продаж. Автор, Алексей Милованов – популярный бизнес-тренер, научит, как увеличить доход и привлечь новых клиентов с помощью вебинаров и выступлений. Выступления – стремительно развивающийся канал продаж для блогеров, предпринимателей, экспертов в любой области, который позволяет очень быстро вывести коммерческую деятельность в офлайне и интернете на совершенно новый уровень. Надо только знать, как сделать все правильно. Продавайте свои товары, услуги, идеи, мнения на вебинарах или со сцены и вместе с аплодисментами и лайками получайте большие продажи и новых клиентов!



Большие продажи на вебинарах и выступлениях слушать на видеосервисе Wink.