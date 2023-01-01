Большие ожидания (сокращенный пересказ). Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один из самых увлекательных романов Диккенса о том, как добро, проявленное к беглому каторжнику, меняет всю последующую судьбу главного героя и превращает деревенского мальчишку в джентльмена. Вот только кто стоит за неожиданно свалившимся на голову юноше богатством? Роман в сокращении.



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