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Большие ожидания (сокращенный пересказ). Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика162 мин12+
Сюжет
Один из самых увлекательных романов Диккенса о том, как добро, проявленное к беглому каторжнику, меняет всю последующую судьбу главного героя и превращает деревенского мальчишку в джентльмена. Вот только кто стоит за неожиданно свалившимся на голову юноше богатством? Роман в сокращении.
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