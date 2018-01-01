Большие надежды. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу по роману знаменитого английского писателя-реалиста Чарльза Диккенса – «Большие надежды» (англ. Great Expectations)", который впервые был издан в 1860 году. С тех пор произведение переведено почти на все языки мира, количество экранизаций приближается к десяти, самые современные из которых, и, конечно, не последние, это – «Большие надежды» (2011), режиссeр Брайан Кирк и «Большие надежды» (2012), режиссeр Майк Ньюэлл. Не говоря уже про бесчисленное количество театральных постановок, мюзиклов, вдохновленных этим произведением успешных книг, сценариев и других творческих проектов. Если Вы еще не знакомы с одним из величайших произведений мировой литературы, то самое время послушать эту великолепную аудиокнигу в исполнении популярного артиста и актера дубляжа – Сергея Горбунова. ©



Большие надежды слушать на видеосервисе Wink.