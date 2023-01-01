Большие контракты. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В своей новой книге «Большие контракты» Константин Бакшт отразил ключевую, наиболее эксклюзивную часть опыта, которую приобрел за долгие годы непрерывных переговоров и продаж. Также в книгу вошел опыт многих участников тренингов «Большие контракты» – руководителей продаж, директоров и владельцев различных бизнесов России и СНГ. Только самый отборный опыт самых сильных переговорщиков-практиков – и больше ничего! Книга адресована всем, кто участвует в переговорах и продажах любого уровня: от директоров компаний, руководителей и собственников бизнеса (для которых она будет ПОЛЕЗНЕЙШИМ ПРАКТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ) – до начинающих менеджеров по продажам (пусть знают, куда им расти!). •Спецтехнологии выхода на Клиентов •Стратегия и тактика переговоров о цене •«Отжим» Клиентов от конкурентов и защита своей клиентской базы •ДОЖИМ сделок. Финальная стадия переговоров



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