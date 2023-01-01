Большие брани. Николай Лесков (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Статья «Большие брани» предшествует «Русским общественным заметкам», которые начали регулярно появляться с 3 августа 1869 года. В статьях Лескова затрагивались самые различные вопросы русской жизни того времени, начиная от городского быта и кончая острейшими проблемами, связанными с революц�ионным движением, к которому Лесков относится резко отрицательно.



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