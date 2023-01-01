Больше, чем бизнес. Как преодолеть ограничения и построить великую компанию. Джим Коллинз,Уильям Лазье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга, которую вы держите в руках, – это практическое руководство для построения великой компании. Эта книга о том, как превратить существующее предприятие в выдающуюся компанию, способную добиться значительных результатов, стать лидером отрасли и образцом для подражания. В доступной, лаконичной форме авторы излагают «квинтэссенцию успеха»: как заложить основу будущего величия уже на ранней стадии развития бизнеса как, сообразуясь с особенностями вашей компании и вашей личности, выработать эффективный стиль руководства, вдохновляющий подчиненных и способствующий инновациям как решить ключевые стратегические проблемы, с которыми сталкивается любой развивающийся бизнес как правильно разработать концепцию видения для вашей компании и превратить ее в адекватную стратегию и успешную тактику, шаг за шагом приближающую вас к вершинам бизнеса. Авторы приводят множество поучительных примеров из истории реальных компаний, ставших великими: Nike, Hewlett-Packard, Johnson



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