Большая Новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – прекрасный подарок для всей семьи к Новому году и Рождеству. Ведь это сборник, в который вошли лучшие произведения русской и зарубежной классики в жанре святочного рассказа, в том числе авторства Антона Чехова, Ганса Андерсена, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Чарльза Диккенса, Эрнста Гофмана, Максима Горького, Николая Лескова, Александра Куприна, Михаил Зощенко и других.



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