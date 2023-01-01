Большая энциклопедия для малышей в сказках. Наталия Немцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Заумные и скучные энциклопедии ушли в прошлое! Настало время живых, ярких, веселых познавательных историй об обыкновенных чудесах окружающего нас мира! Мир сказок занимателен и разнообразен! Его яркие образы позволяют раскрыть перед ребeнком самые сложные темы, сделать скучное – захватывающим, непонятное – предельно ясным. Сказочное слово быстрее достигает сознания малыша и навсегда сохраняется в памяти. В этой энциклопедии, состоящей из сказок и познавательных подсказок, вы найдeте ответы на вопросы маленьких почемучек: почему идeт дождь? откуда у коровы молоко? почему волки воют на луну? куда текут реки? и не только… Наталия Немцова – настоящая волшебница, которая умеет превращать слова в музыку. Она много лет работает на радио и телевидении, известна как сценарист радиопередач для детей на «Детском радио», драматург детских спектаклей, а также автор познавательных программ и документальных фильмов телеканала «Культура». По многим еe сказкам поставлены радиоспектакли. Слушайте, наслаждайтесь, обсуждайте, развивайтесь!



Большая энциклопедия для малышей в сказках слушать на видеосервисе Wink.