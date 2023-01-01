Болотный кот. Николай Побережник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все неприятности, что случились на работе, надо было срочно забыть и уединиться. Отдалиться подальше от всех, например, в лес, к природе, отдохнуть и успокоиться. И он отдалился… настолько, что пути назад нет. Ждет новый мир. Мир дремучего и жестокого средневековья, со всеми сопутствующими атрибутами – междоусобицы, смелые одинокие воины, не совсем святая, но все же инквизиция… и немного магии. Теперь придется начинать жизнь сначала, а возможно, и знания современного мира пригодятся и помогут обосноваться в этих средневековых землях Трехречья. Дело за малым – осталось найти верных друзей, научиться владеть мечом – и вперeд!



Болотный кот слушать на видеосервисе Wink.