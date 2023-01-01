Богиня в кроссовках, или Пара подвигов Герак-хла. Анна Гале (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Во время квеста «Тропа приключений» пара игроков перемещается в Древнюю Грецию с ее легендарными чудовищами и жестокими законами. Что может сделать девушка, оказавшись в далеком прошлом без еды, оружия и денег, зато с хорошим знанием мифологии и крепким, сильным спутником? Разумеется, назват�ься богиней и отправить нового знакомого на подвиги. А там и до любви недалеко…



Богиня в кроссовках, или Пара подвигов Герак-хла слушать на видеосервисе Wink.