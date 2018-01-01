WinkАудиокнигиБоги жаждут. Анатоль Франс
Боги жаждут. Анатоль Франс (книга, 1912) слушать онлайн
1912, Аудиокнига
История, Классика510 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Роман занимает одно из первых мест в серии произведений Франса. Это наиболее трагическое произведение, вышедшее из под его пера. Книга посвящена самому драматическому периоду Великой Французской революции конца 18 века, периоду диктатуры партии якобинцев во главе с Робеспьером. ©
Боги жаждут слушать на видеосервисе Wink.