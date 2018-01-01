Боги жаждут. Анатоль Франс (книга, 1912) слушать онлайн

Сюжет

Роман занимает одно из первых мест в серии произведений Франса. Это наиболее трагическое произведение, вышедшее из под его пера. Книга посвящена самому драматическому периоду Великой Французской революции конца 18 века, периоду диктатуры партии якобинцев во главе с Робеспьером. ©



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