Боги падшие. Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу «Боги Падшие» популярной серии писателя фантаста Алексея Рудакова – «За пологом из молний». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Юрием Титовым. Беглецы с Земли – генерал Змеев и команда Благоволина, находят свой новый дом на вольной планете Кураг, где с радостью принимают всех, кто не в ладах с законом. Пиратство? Да, а почему бы и нет, раз судьба сама предлагает им выгодные операции. Карьера экипажа идeт успешно, но тут до землян доходит весточка о появлении Маслова, и не одного – в компании сразу двух Богов, предъявляющих права на родной мир. Змеев принимает решение выдвинуться к Земле… Юрий Титов популярный актер, режиссер, сценарист и известнй актер дубляжа, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. ©



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