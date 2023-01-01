Боги Марса. Эдгар Берроуз (книга, 1918) слушать онлайн

«Боги Марса» (англ. The Gods of Mars) – фантастический роман, написанный Эдгаром Берроузом. Второй в его марсианском цикле. Впервые опубликован в 1913 г. в журнале All-Story в номерах с января по май с продолжением. Книжное издание последовало в 1918 г. В финале предыдущего романа «Дочь тысячи джеддаков» Джон Картер умирает на Земле и вновь переносится на Марс. К несчастью, он материализуется в долине Дор – южнополярном регионе, единственном на Марсе, где существуют открытые водоeмы. В марсианской мифологии – это врата загробного царства, куда отправляются красные марсиане достигшие 1000-летнего возраста. Джон Картер, встретившись с невероятными чудовищами – хищными людьми-растениями, вырывает из их рук своего старого друга Тарс Таркаса, поклявшегося найти Картера даже в загробном мире. Они обнаруживают, что в долине Дор существует государство уцелевших белых людей – тарнов, выродившихся в жалких каннибалов, питающихся за счeт суеверия красных марсиан. Картер и Тарс Таркас спасают из храма красную рабыню – Тувию, но попадают в плен к представителям Перворождeнных – чeрной расы Марса, чьe царство располагается по берегам подземного моря на Южном полюсе. Чeрные поклоняются живой богине – невероятно старой марсианке Иссе, Картер должен быть принесeн ей в жертву. В тюрьме Картер встречает красного марсианского мальчика, и узнаeт, что это – его сын от Деи Торис, названный Карторисом. Им удаeтся поднять восстание против Иссы, и свергнуть еe власть. Вернувшись в Гелиум, Джон Карте...Слушайте книгу.



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