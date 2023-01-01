Бог в Русской истории. Виктор Тростников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Беседу проводит профессор Российского Православного университета В. Н. Тростников Виктор Николаевич Тростников – автор многих публикаций, содействующих восстановлению в России православного миропонимания. Ряд его книг посвящeн научной апологетике – доказательству того, что новейшие данные науки не только не противоречат христианской вере, но и укрепляют еe. Последние 15 лет преподаeт в Российском Православном университете имени Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, читая курсы всеобщей истории, философии и философии права. Беседы В.Н.Тростникова на тему «Бог в русской истории» являют собой новый взгляд на историю России. Автор рассматривает ход истории как Промысл Божий о человечестве. Профессор В.Н.Тростников в своих беседах рассматривает такие ключевые моменты в жизни России, как ее крещение, приход России к православию и роль в этом св. равно-апостольной кн. Ольги и св. кн. Александра Невского, реформаторство Петра I и угроза протестантизма, богоборческая революция 1917 г. и перспективы России в будущем. Прослеживая сквозь все исторические перипетии исповеднический путь русского православного народа, автор, в конечном итоге, подводит слушателя к мысли о существовании исторической роли России, которая заключается в открытом свидетельствовании Истины христианства всему миру. Широкий фактический материал, актуальность поставленных задач, оригинальность подхода в исследовании и, одновременно, доступность изложения материала, позволяют автору адресовать свое повествование не...Слушайте книгу.



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